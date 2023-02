Festgottesdienst zu „Lichtmess“ in Klettbach

Der ehemalige Ingenieur und leidenschaftliche Hobby-Musiker Hermann Schmalfuß musiziert am Donnerstag in Klettbach (Archivbild).

Klettbach. Die St.-Trinitatis-Kirche ist in diesem Jahr Treffpunkt zur Feier am offiziellen Ende der Weihnachtszeit.

Mit einem Festgottesdienst feiert die evangelische Gemeinde in Klettbach das offizielle Ende der Weihnachtszeit: Am Donnerstag, 2. Februar, ist der Heilige Abend genau 40 Tage her, im Volksmund wird das Fest „Lichtmess“ genannt und ist Gegenstand diverser Bauernregeln sowie Traditionen. Seit einigen Jahren wird der Tag mit Lichtern, Musik und Gebet in einer der Dorfkirchen zwischen Weimar und Erfurt begangen – diesmal in St. Trinitatis in Klettbach.

Der Abendmahls-Gottesdienst beginnt 18 Uhr. Es erklingen Weihnachtslieder des Mainzer Komponisten Peter Cornelius, gesungen von Sopranistin Natascha Scholl. Für die musikalische Begleitung sorgt der Bad Berkaer Hermann Schmalfuß an der Orgel.