Filmvorführung und Gespräch

Das Kino Mon Ami zeigt am Dienstag, 20. Oktober, 19 Uhr, in Kooperation mit dem Bürgerbündnis gegen Rechts den Dok-Film „Wer wir sein wollten“. Im Anschluss stellt sich Regisseurin Tatjana Calasans dem Gespräch mit dem Publikum. Wegen begrenzter Platzanzahl ist Reservierung notwendig an: kino@monami-weimar.de