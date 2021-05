Firma der Dichter und Denker

Mellingen. Zu ihrem 25-jährigen Bestehen erhielt die Mellinger Firma KTW Fassadentechnik die Ehrenurkunde der IHK.

Den Bauwerkssanierern der Mellinger Unternehmensgruppe KTW verordnete Corona schon mehrere stille Jubiläen. 2020 wurde die KTW Kunststofftechnik GmbH 30 Jahre alt, ihre Tochtergesellschaft, die KTW Umweltschutztechnik, 20. Die große Party, die im Weimarer Spiegelzelt geplant war, musste jedoch ausfallen.

Auch der älteren Tochter, der KTW Fassadentechnik, ist vorerst keine Geburtstagsfeier vergönnt. Zu deren 25-jährigen Bestehen konnten die Geschäftsführer Klaus und Susanne Deininger am Dienstag aber die Ehrenurkunde der IHK Erfurt entgegennehmen.

Als sich KTW 1990 gründete, hatte man vor, Baubetriebe mit den eigenen kunststoffbasierten Verfahren fit darin zu machen, Fassaden abzudichten. Problem dabei: Kunststoff sei nicht der Werkstoff gewesen, mit dem sich ostdeutsche Baufirmen auseinandersetzen wollten, schilderte Klaus Deininger.

Also wurde KTW selbst zum Bauunternehmen. Die Kunststoff-Technik im Namen konnte jedoch nicht jeden potenziellen Auftraggeber von den Fähigkeiten der jungen Firma überzeugen. Es brauchte einen branchentypischen Titel, der Vertrauen schuf. KTW gründete deshalb 1996 die Fassadentechnik.

An Expertise mangelt es längst nicht mehr. Neben dem ureigenen Metier, der Betoninstandsetzung und Fugensanierung an Plattenbauten sowie der Beschichtung von Fußböden, bietet KTW inzwischen als Generalunternehmer ganze Pakete für die Sanierung kompletter Fassaden und Dächer an.

Corona hinterlässt indes nicht nur Spuren, was das Feiern anbelangt. Preise für Baustoffe seien extrem gestiegen und für die Dauer eines Bauvorhabens kaum noch verlässlich zu kalkulieren. Nicht wenige Wohnungsunternehmen würden ob der höheren Kosten Sanierungen zurückstellen. „Im Verhältnis hat uns Corona dennoch nicht so hart getroffen wie andere“, so der KTW-Chef.

Auch beim Feiern gilt das Prinzip Hoffnung. Am 10. Dezember sollen die Jubiläen bei einer großen Party nachgeholt werden – und nicht nur die. Klaus Deininger darf sich dann auch ganz privat feiern lassen. Am Vortag wird er 70.