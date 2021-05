Fördermittel für Weimarer Digitalkonferenz

Übergabe am Ort des historischen Bauhauses: Matthias Stüwe, Vorstand der Klimaschutzstiftung, übergibt die Fördermittel für die Digitalkonferenz zum „Neuen europäischen Bauhaus“ an Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar

Weimar. Die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen fördert die Digitalkonferenz zum „Neuem europäischen Bauhaus“.

Mit 4000 Euro Fördermitteln unterstützt die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen ein Projekt für mehr Nachhaltigkeit am Ort des historischen Bauhauses. Die Klassik-Stiftung Weimar investiert das Geld in die Digitalkonferenz Ideenlabor Weimar. Als Beitrag zur Designphase des #NewEuropeanBauhaus, mit dem die EU-Kommission eine ökologische Bewegung in ganz Europa anstößt, stellt die Multi-Format-Konferenz die Kernfrage des frühen Bauhauses in den Mittelpunkt: „Wie wollen wir leben?“ Nach einem ganztägigen Live-Streaming-Event zum Europa-Tag am 9. Mai geht das Ideenlabor mit digitalen Werkstatt-Tagen bis Freitag, 14. Mai, in die Arbeitsphase.

www.ideenlabor.de