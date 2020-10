Erklärte Corona-Hotspots sind dieser Tage im Weimarer Land zum Glück nicht zu finden. Das Risiko, dass sich die Infektionen auch hier wieder häufen, ist damit jedoch nicht vom Tisch. An den hiesigen Schulen ist der Gedanke denn auch gegenwärtig, den Unterricht künftig womöglich erneut nach Hause verlagern zu müssen.

„Auf solch einen Fall müssen wir besser vorbereitet sein als im Frühjahr“, so Buttelstedts Regelschulleiterin Martina Weyrauch. Neben dem Willen und Strategien bedarf es dazu aber auch der nötigen digitalen Technik. Und die ist selbst an der Regelschule „Am Lindenkreis", die im Weimarer Land als vergleichsweise gut ausgestattet gilt, Mangelware. Für 204 Schüler stehen aktuell sechs Laptops, acht Tablets und ein Whiteboard zur Verfügung. Den PC-Raum müssen sich alle drei Buttelstedter Schulen teilen.

Vor dem Hintergrund, dass längst nicht jeder Schüler daheim über ein taugliches Endgerät verfügt, an dem er an einem ausreichend großen Bildschirm online arbeiten kann, sei das Konzept Homeschooling mit diesen Mitteln keines, das allen gleiche Chancen lasse, so die Schulleiterin. Der Landkreis als Schulträger kündigte zwar an, mit Bundesmitteln des Digitalpaktes für seine 39 Schulen 808 iPads anzuschaffen. Allerdings werden diese frühestens im Januar verfügbar sein und müssen dann noch in sämtlichen Schulen in deren Netzwerke integriert werden. Gerade im Winter, für den ein Anstieg der Infektionszahlen vorhergesagt ist, stünde die neue Technik damit wohl noch nicht oder erst spät zur Verfügung. Zudem geht die Regelschule davon aus, dass sie vom Kreis weniger Tablets bekommt, als sie für notwendig hält. Ziel in Buttelstedt ist es, den Schülern mindestens 60 mobile digitale Endgeräte bieten zu können.

Für möglichst frühere, zusätzliche Anschaffungen über das Maß des Kreises hinaus will der Schulförderverein Spenden und Sponsoren werben. Außerdem beteiligt er sich am aktuellen Online-Wettbewerb „Smart School – fit für den digitalen Unterricht". In diesem Jahr hat die Sparkasse Mittelthüringen für Schulfördervereine aus ihrem Geschäftsgebiet insgesamt 25.000 Euro ausgelobt. Den ersten Neun winkt Preisgeld zwischen 3500 und 2000 Euro.

Die Vereine von 27 Schulen beteiligen sich daran, neben den Buttelstedtern unter anderem jene der Regelschulen Magdala und Kranichfeld. Bis zum 8. November können alle, die sich mit einer der teilnehmenden Schulen und ihrem Vorhaben besonders verbunden fühlen, im Internet für ihren Favoriten abstimmen. Die beteiligten Vereine bieten auf ihren Websites bzw. denen ihrer Schulen entsprechende Links zum Voting.