The String Company aus Erfurt ist Gast der Tiefurter Montagsmuseiken.

Tiefurt. Zur Montagsmusik in Tiefurt gastiert dieses Mal „The String Company“ aus Erfurt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Folk gemischt mit Swing und Klezmer

Bereits das dritte Freiluftkonzert der verkürzten und auf Corona-Bedingungen angestimmten Saison bieten an diesem Montag die Tiefurter Montagsmusiken im Kirchhof. Zu Gast ist „The String Company“ – eine Folk, Klezmer & Gipsy Swing Band aus Erfurt.

Das Publikum darf sich auf eine temperamentvolle Mischung aus Swing, keltischer Musik und Klezmer freuen. Der in Usbekistan geborene Bratschist Lev Guzman hat die leidenschaftliche Klezmer-Musik aus seiner Heimat mitgebracht und in der Band Musiker-Freunde gefunden, die den Farbenreichtum und die Erzählkraft dieser Musik schätzen. Die fünf Musiker kommen aus unterschiedlichen musikalischen Welten. So erklingen Lieder auf Englisch, Russisch, Jiddisch, Hebräisch, Spanisch, Portugiesisch, Serbisch und Deutsch.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Konzert beginnt 18 Uhr. Bei Regen entfällt es. Bei Sommerwetter wird das Publikum gebeten, Sonnenhüte und Sonnenbrillen mitzubringen. Es gibt leider nicht nur Schattenplätze. – Eintritt frei, die Veranstalter bitten um Spenden.

Kirchhof, 29. Juni, 18 Uhr