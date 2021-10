Foto-Ausstellung im Schloss Auerstedt geht in die Verlängerung

Auerstedt. Foto-Ausstellung „Pflanzenpoesie in Blüte und Blatt“ im Schloss Auerstedt mit Werken von Susen Reuter (Kulturfabrik) bis 21. Oktober verlängert.

Die Foto-Ausstellung „Pflanzenpoesie in Blüte und Blatt“ im Schloss Auerstedt mit Werken von Susen Reuter ist dort jetzt noch bis zum 21. Oktober verlängert worden. Mit „Wilde Schönheiten“ (Foto) zeigt die freischaffende Künstlern den Lesern ein exklusives Motiv. Die Schau ist eine Hommage an die Pflanzenwelt, an ihre Vielfalt in Form und Struktur. Gezeigt werden Nahaufnahmen von Farnen, Schachtelhalmen, Gräsern und Blütenpflanzen, die Susen Reuter rund um den Globus einfing und als gerahmte Fine Art Prints in den Räumlichkeiten des Restaurants „Reinhardt‘s im Schloss“ präsentiert. Seit Mai 2021 befindet sich das Atelier von Susen Reuter in der Kulturfabrik Apolda.