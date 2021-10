Frau flüchtet betrunken nach Unfall - Zeuge hält Fahrraddieb fest - Bei Unfall verletzt

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Betrunken mit Pkw nach Unfall geflüchtet

Einer 59-Jährigen musste am Freitag eine Blutprobe entnommen werden, da sie zuvor einen Verkehrsunfall verursacht in Weimar hatte. Die Frau stieß gegen 18 Uhr Uhr in der Buttelstedter Straße an einer Engstelle mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, so dass beide Außenspiegel beschädigt wurden. Statt sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr sie einfach weiter. Der Grund des Entfernens konnte schnell ermittelt werden: Die Frau war mit 1,84 Promille erheblich alkoholisiert. Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol wurden eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeuge hält Fahrraddieb fest

Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie sich zwei Einbrecher an einer Alarmanlage eines Fahrradverschlags in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Weimar zu schaffen machten und die Kabel durchtrennten. Der Zeuge konnte einen 30-jährigen Tatverdächtigen stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dessen Sachen wurde typisches Einbruchswerkzeug aufgefunden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Nach seinem männlichen Begleiter wird gefahndet. Zu ihm Täter ist bekannt, dass er ein Basecap sowie eine schwarze Kapuzenjacke trug.

Mann landet im Gefängnis

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 34-jähriger polizeilich bekannter Mann in der Bad Hersfelder Straße in Weimar kontrolliert. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Musikbox unterschlagen

Freitag um 17 Uhr wurde eine Musikbox in der Mohrentaler Straße in Kranichfeld unterschlagen. Die ausgeliehene Musikbox wollte der Beschuldigte auf Verlangen der Besitzerin nicht herausgeben, so dass die Beamten mit dem Mann mahnende Worte austauschten. Letztendlich erhielt die Frau ihr Eigentum zurück.

Kein Führerschein, aber Alkohol getrunken

Samstagabend erhielten die Beamten die Information, dass in Weimar ein Pkw in Schlängenlinien fährt. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers in der Jenaer Straße konnte ein Atemalkoholwert von 1,87 Promille gemessen werden. Des Weiteren war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte auch keine Erlaubnis vom Fahrzeughalter, das Auto zu fahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Bei Unfall verletzt

Am Freitag gegen 14.45 Uhr kam es zum Unfall auf der Bundesstraße 87. Der Fahrer eines VW fuhr auf der Bundesstraße aus Richtung Rödigsdorf. Ca. 800 Meter vor Oberroßla musste der Fahrer anhalten. Der Fahrer eines Honda bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Beim Unfall wurde der Fahrer des Honda leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Lebensmittel und Schubkarre gestohlen

In der Zeit vom 14. Oktober, 18 Uhr, bis zum 15. Oktober, 10.30 Uhr, betraten unbekannte Täter ein Gartengrundstück in der Kleingartenanlage "Am Eichhölzchen" in Apolda, Utenbacher Straße. Die Täter überstiegen die Gartentür und gingen zur Terrasse. Aus dem Kühlschrank auf der Terrasse entwendeten sie Nahrungsmittel. Weiterhin nahmen die Täter eine Schubkarre mit. Der Gesamtschaden beträgt ca.50 Euro.

