Frauenchor Taubach feiert sein Jubiläum mit vielen Konzerten

Für den Frauenchor Taubach geht ein ereignisreiches Jubiläumsjahr zu Ende: In zahlreichen Konzerten feierte der Chor gemeinsam mit dem Publikum sein 25-jähriges Bestehen. Als Höhepunkte aber stehen die traditionellen Konzerte in der Adventskonzerte im Kalender des Chores wie die Auftritte am 7. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar und am 17. Dezember mit dem Männergesangsverein in der Reha-Klinik Bad Berka. Ganz besonders aber verweist Rosmarie Hofmann auf das gemeinsame Adventskonzert mit dem Männerchor Taubach in der Kirche St. Ursula Taubach am heutigen Sonnabend, 8. Dezember, um 17 Uhr.

Damit findet ein Festjahr seinen Abschluss, das eine ganze Reihe von Konzerten nicht nur in Taubach, Weimar, Tiefurt und Bad Berka, sondern auch in Herrieden / Franken brachte. Allen 35 Sängerinnen ist bewusst, dass Erfolge nur durch regelmäßige Proben und die qualifizierte, einfühlsame künstlerische Führung durch ihren Leiter Cornelius Ubl möglich sind.

Nach festlichen Auftritten in der ersten Jahreshälfte und der Sommerpause hatte der Frauenchor Taubach bereits im August mit Proben begonnen. Neue Konzerte standen auf dem Programm, so auch die Beteiligung am Chortreffen mit fünf Chören aus Bad Berka, Dessau, Apolda und Bad Sulza am 26. Oktober in der Kirche St. Marien in Bad Berka.

Doch Rosmarie Hofmann betont auch, wie wichtig finanzielle Hilfe und anteilnehmende Unterstützung für den Chor sind. Deshalb bedankt sich der Frauenchor Taubach bei allen Sponsoren und Förderern, besonders bei der Sparkassen Kulturstiftung, dem Ortschaftsrat und Gemeindekirchenrat Taubach sowie zahlreichen weiteren Unterstützern und privaten Spendern. Es wurden Noten angeschafft, Gagen auch für Mitwirkende der Musikhochschule gezahlt, und es wurde natürlich auch gefeiert.

Wenn Taubach im nächsten Jahr seine erste urkundliche Erwähnung vor 900 Jahren mit einer Festwoche begeht, werden daran auch der Frauenchor mit dem Männerchor sowie allen weiteren Vereinen des Ortes beteiligt sein sein.