Nicht als Gemeinschaftserlebnis, aber doch mit sichtbarem Resultat will Kranichfeld den Frühjahrsputz in Angriff nehmen.

Frühjahrsputz nur vorm Haus

Kranichfeld. Vom Baumbachplatz wollten die Kranichfelder am Vormittag des 4. April ausschwärmen, um ihre Stadt frühlingsfit zu putzen. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz machen dem gemeinschaftlichen Großreinemachen nun einen Strich durch die Rechnung. Bürgermeister Enno Dörnfeld ermuntert die Kranichfelder sowie die Bürger in den Orsteilen Barchfeld und Stedten dennoch dazu, zumindest an und vor ihren Häusern den Winterschmutz zu beseitigen - zwar gründlich, aber so, dass niemand dem anderen zu nahe kommt. Das traditionelle anschließende Beisammensein bei Getränken und Bratwürsten gibt es diesmal freilich nicht. Aber es könne womöglich unter günstigeren Umständen nachgeholt werden.