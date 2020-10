Führung durchs Liebhabertheater

Blick in den leeren Zuschauerraum des Liebhabertheaters Schloss Kochberg.

Weimar. Am europaweiten Tag der historischen Theater öffnet auch das Liebhabertheater Schloss Kochberg seine Pforten.

Das Liebhabertheater Schloss Kochberg – Theater an der Klassik Stiftung Weimar lädt am Tag der historischen Theater, am Sonntag, 25. Oktober, um 14 und 15 Uhr zu Führungen ein. Die Theaterleiterin zeigt interessierten Besuchern selbst das klassizistische Theater, das zum einstigen Landsitz von Goethes Freundin Charlotte von Stein gehört und heute als Schaubühne der Klassik Stiftung Weimar fungiert. Sie zeigt dabei auch Kostüme, die nach historischen Vorbildern entstanden sind. Der Eintritt ist frei. Es gelten die üblichen Corona-Schutzmaßnahmen.