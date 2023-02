Für DDR-Fotografie erweitert ACC-Galerie in Weimar ihre Öffnungszeiten

Weimar. Bis zur Finissage der Schau, die auf große Resonanz stößt, sind es nur noch wenige Tage.

Wegen des großen Resonanz auf ihre Ausstellung „An den Rändern taumelt das Glück. Die späte DDR in der Fotografie“ hat die ACC-Galerie in den Tagen bis zur Finissage ihre Öffnungszeiten für die Schau erweitert. Diese war am 3. Dezember eröffnet worden. Bis einschließlich 12. Februar könne die Ausstellung täglich von 12 bis 20 Uhr, am Samstag 10 bis 20 Uhr und Sonntag 10 bis 22 Uhr besichtigt werden. Die Finissage der Fotografie-Schau beginne am Sonntag, dem 12. Februar, um 19 Uhr im Haus am Burgplatz.