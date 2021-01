Fundfahrräder aus Weimar wieder online unterm Hammer

Weimar. Nach der gelungenen Premiere im Dezember nutzt die Stadt Weimar auch für die Frühjahrsversteigerung von gefundenen Fahrrädern wieder die Online-Variante über die Zollplattform (www.zoll-auktion.de).

Die Online-Auktion läuft vom 16. bis 28. März, wobei die Versteigerung der mehr als 50 Fahrräder im Minutentakt nacheinander eröffnet wird, erinnerte die Stadt an das Prozedere. Am Abschlussabend wird der Zuschlag erst erteilt wird, wenn das letzte Gebot fünf Minuten Bestand hat. Demnach endet die Auktion am 28. März zwischen 19 und 20 Uhr. Zur Teilnahme müssen Interessierte auf der Plattform ein Bieterkonto anlegen.

Unter den Hammer kommen mehr als jeweils zehn Damen- und Herrenfahrräder, vier für Kinder sowie ein Klapprad und ein Gestell davon sowie ein Rennrad und siebzehn Mountainbikes. Sie werden durch Fotos und kurze Beschreibungen vorgestellt. Sie wurden weder auf Funktionalität noch Beschädigungen geprüft, die Stadt gebe keine Garantie oder Gewährleistung, ein Umtausch oder Rücktritt vom Kauf sei nicht möglich.

Die ersteigerten Fahrräder können zu den Öffnungszeiten gegen Bar- oder EC-Zahlung nach Terminabsprache im Fundbüro abgeholt werden. Ein Versand sei nicht möglich. Wer ein Fahrrad vermisst, kann sich dort ebenso melden. Stichtag für jene, die Besitzer der jetzt zur Auktion anstehenden Räder sind, sei der 10. März. Kontakt zur Terminabsprache unter Telefon 03643/7628991.