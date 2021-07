Fußball-Vorgeschmack auf die Schulferien in Weimar

Das Weimarer Streetart-Festival "Just Letters" soll nach seiner Premiere 2020 in diesem Sommer eine Neuauflage erleben. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Weimar. Das Team Jugendarbeit Weimar bietet in seinen Clubs und im Stadtgebiet ein vielfältiges Ferienprogramm. Noch sind Anmeldungen möglich.

Der stabil geringe Corona-Inzidenzwert in der Stadt und die stetige Lockerung der Alltagseinschränkungen machten es möglich, dass das Team Jugendarbeit Weimar (TJW) wieder sein traditionelles Fußballturnier auf dem Hartplatz des Wimaria-Stadions ausrichten konnte – das immerhin nach einer zweijährigen Pause.

In zwei Gruppen – für die unter und die über 14-Jährigen – kämpften am vergangenen Samstag neun Mannschaften im Turniermodus um den jeweiligen Wanderpokal. Über den Schöndorfer Club „Café Conti“ meldete sich sogar ein Team aus Jena an. Nach einigen harten, aber fairen Spielen konnten bei der Ü14 die Mannschaft „Monaco“ vom Sportprojekt des TJW und in der Gruppe der Jüngeren die Kicker aus dem Jugendclub in Kromsdorf den Wanderpokal für ihre Einrichtungen erkämpfen.

„In der Hoffnung, dass der Inzidenzwert auf diesem geringen Niveau bleiben, freuen wir uns auch sehr auf die Sommerferien“, so TJW-Koordinator Dominik Abt. Die Einrichtungen des Trägers bieten Vielfältiges: Im Ecki-Club gibt es neben Ausflügen mit der Bahn, dem Fahrrad und zu Fuß auch Kulinarisches im Haus. Im Café Conti in der Waldstadt warten gleich drei Workshop-Wochen. So kommt der Kinder- und Jugendzirkus Tasifan in der vierten Ferienwoche nach Schöndorf. Zuvor steht ein Projekt zu demokratischen Entscheidungen und Möglichkeiten der Beteiligung im Stadtteil an. Dieses wird über den Lokalen Aktionsplan Weimar im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und des Thüringer Landesprogramms „Denk Bunt“ mit gefördert.

Mit Naturgeräuschen einen eigenen Sound erzeugen

Ein weiterer Höhepunkt im Ferienprogramm des Conti ist die Projektwoche der Initiative „app2music“, welche durch das Bündnis für Bildung „Kultur macht stark“ gefördert wird. Hierbei werden die jungen Feriengäste unter Anleitung mit verschiedenen Musik-Apps, mit Tablets, dem Smartphone und anderer technischer Ausrüstung Naturgeräusche aufnehmen, Beats bauen, mit Klängen experimentieren und ihre eigenen Sounds kreieren, welche am Ende der Workshop-Woche präsentiert werden. Wer Interesse hat, kann sich im Café Conti noch für die Ferien-Workshops anmelden. Das die Zahl der Plätze begrenzt ist, sollten Neugierige aber nicht zu lange überlegen.

Auch die Streetworker des TJW sind im Sommer wieder mit großen und kleinen Aktionen in der Stadt unterwegs. So findet zum zwölften Mal die Skate-Nacht in Weimar statt und zum zweiten Mal das Streetart-Festival „Just Letters“.