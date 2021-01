Futtermittel-Gutscheine für Tierauffangstation in Apolda

Apolda. Über zahlreiche Gutscheine für Futtermittel kann sich Apoldas "Hundevater" Harald Lisker freuen. Denn damit ist die Versorgung der durch ihn betreuten Fund- oder Abgabetiere ein Weilchen gesichert. Überreicht wurden ihm die Gutscheine jetzt an einer Schnur aufgefädelt durch Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) sowie Ivonne Fritschek von der Diakonie.

Letztere hatte auch im vergangenen Jahr zum wiederholten Male den „Lebendigen Adventskalender“ in Apolda organisiert, bei dessen Veranstaltungen von Diakonie und Stadt trotz Corona-Einschränkungen für den guten Zweck geworben wurde. Anders als sonst hatten die Bürger diesmal die Möglichkeit, das Projekt via Überweisung zu unterstützen. Nur beim Friedenslicht-Termin war eine Spendendose herumgereicht worden. Zusammengekommen waren am Ende erfreuliche 802,41 Euro, die in Form der Gutscheine der Tierauffangstation von Harald Lisker zu Gute kommen.

Der hat momentan eher wenig tierische Gäste, was er mit Corona in Verbindung bringt. Derzeit seien derart viele Menschen gezwungenermaßen zu Hause, so dass sich verstärkt um die Tiere gekümmert wird. Er hofft, dass sich das mit dem Ende der Pandemie nicht ins extreme Gegenteil verkehrt, die Tierauffangstation dann nicht mit Hunden, Katzen und Kaninchen geflutet wird.

Für die tolle Spenden-Unterstützung aus dem Adventskalender der Bürger für die Tiere jedenfalls bedankt Harald Lisker sich von ganzem Herzen.