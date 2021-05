Gänsemännchen zurück auf seinem Brunnen-Sockel

Weimar. Nach einer aufwendigen Restaurierung im Inneren sprudelt das Wasser in der Weimarer Schillerstraße wieder

Die kleine, liebenswerte Skulptur, deren Geschichte bis in das 16. Jahrhundert zurückgeht sowie die Städte Nürnberg und Weimar verbindet, hat wieder ihren angestammten Platz auf dem Gänsemännchenbrunnen in der Schillerstraße. Eine lange notwendige Maßnahme, um undichte Stellen am innen geführten Wasserleitungssystem zu beheben, ist vom freiberuflichen Mellinger Restaurator Benito Sellin ausgeführt und erfolgreich abgeschlossen worden. Darüber informierte die Stadtverwaltung in einer Presseinformation.

Zusammen mit Brunnenwart Gunter Thierfelder konnte der Restaurator die Montage des wieder hergestellten Gänsemännchens vornehmen. Seit der vergangenen Woche läuft auch das Wasser im Brunnen wieder.

Der 1864 installierte Gänsemännchenbrunnen erhielt 1987 eine neue bronzene Gänsemann-Skulptur. Die im feingliedrigen Hohlkörper von der Plinthe genannten Fußplatte bis zu den Schnäbelchen geführten Kupferröhrchen waren schadhaft, sodass ein ständiger innerer Wasserrückfluss erhebliche Verkalkung erzeugt habe, im Bereich der Revisionsklappe an der Säule auch außen sichtbar und schwer zu entfernen.

Die Schwierigkeit beim Beheben des Schadens lag laut Stadtverwaltung im Anspruch begründet, die Bronze dabei nicht zu beschädigen. Röntgenaufnahmen wurden gemacht, die eindeutig Loch-, Riss- und stark versprödete Stellen gezeigt hätten, was bei den Gänseköpfchen an sich aber nicht der Fall gewesen sei. „Handwerkliches Geschick und Feingefühl und wegen etlicher Fehlversuche neue Ideen, Materialbestellungen und Geduld waren nötig, um schließlich die Aufgabe zu erfüllen“, betonte die Stadt.

Das Vorbild des Weimarer Gänsemännchenbrunnens steht seit 1550 in Nürnberg, wo es einst auch von Goethe sehr bewundert worden ist.