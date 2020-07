Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gäste aus Trier besuchen Partnerstadt Weimar

Seit 35 Jahren gehört Rainer Lehnart dem Stadtrat in Weimars Partnerstadt Trier an. Als er am Freitag in Weimar ankam und ihn Oberbürgermeister Peter Kleine in Feuerwehrkluft begrüßte, da musste auch das erfahrene Ratsmitglied staunen.

Die Aufklärung war einfach: Der OB absolviert seit Freitagmorgen eine Dienstschicht bei der Feuerwehr und hatte sich für die Begrüßung der Trierer (und für die Trauerfeier von Wolfgang Knappe) ausgeklinkt.

Rainer Lehnart hat mit Heiner Schneider seit dem 23. Juli 560 Kilometer in acht Etappen auf dem Fahrrad nach Weimar zurückgelegt. Nur ein Regenerationstag lag dazwischen. Die letzte Etappe von Erfurt nach Weimar war eine sehr kurze. – Am Wochenende wollen beide die Partnerstadt erkunden. Am Sonntag geht es im Zug zurück.