Galerie Eigenheim bittet Bürger um Mithilfe

Die Galerie Eigenheim plant eine Publikation „Über die Geschichte und Gegenwart des Weimarhallenparks“ und ruft Bürger zur Mithilfe auf. Das Buch soll im Juli/August 2021 erscheinen und die Zeit vom herzoglichen Baumgarten im 16. Jahrhundert über Friedrich Justin Bertuch bis in die Gegenwart abdecken. Eingeschlossen sind darin auch der Bau der Weimarhalle, Nationalsozialismus, die Zeit der DDR bis hin zum Neubau der Weimarhalle und des Neuen Bauhaus Museums.

Für dieses Buchprojekt möchte das Galerie-Team um Konstantin Bayer und Bianka Voigt Bürger gewinnen, ihre Erinnerungen an den Ort mit ihnen zu teilen und in das Buch einzubringen. Erinnerungen an eine Bootsfahrt auf dem Schwanseeteich sind ebenso gefragt wie Kindheitserinnerungen an den Park, das einstige Lesecafé oder die Weimarhalle. Projektbegleitend gibt es eine Bürgersprechstunde an jedem ersten Sonntag im Monat, 15 bis 18 Uhr, in der Galerie Eigenheim.

Weitere Infos und Einsendungen: Galerie Eigenheim, Asbachstraße 1, 99423 Weimar, Tel. 0176 / 96 855 277, E-Mail: team@galerie-eigenheim.de