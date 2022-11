Galerie Steinallee lädt zu Kunstmarkt nach Weimar

Weimar. Am ersten Advent können Besucherinnen und Besucher unterschiedlichste Kunstwerke in Weimar erwerben.

Am ersten Advent startet bereits zum 6. Mal der Kunstmarkt in der Galerie Steinallee 15. Präsentiert werden dort liebevoll gestaltete Objekte, heißt es in der Ankündigung. In stimmungsvoller Atmosphäre können Besucher am 1. Adventssonntag von 11 bis 18 Uhr nach stilvollen Geschenken suchen und Originale von Weimarer Künstlern erwerben. Geboten werden neben Gemälden und Grafiken auch Skulpturen aller Art.