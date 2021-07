Gartenexkursion mit Annette Seemann

Weimar. Zu einer Gartentour für Kurzentschlossene mit der Weimarer Autorin Annette Seemann lädt die Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar ein.

Die Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar hat noch wenige Restplätze für eine Gartenexkursion in Begleitung und mit Erläuterungen von Annette Seemann, Autorin mehrerer Gartenbücher, am Samstag, 24. Juli, frei. Im Fokus stehen drei Gärten in und um Rudolstadt: Ein weitläufiger Kunstgarten mit Naturinstallationen, ein großer Villengarten mit altem Baumbestand, historischem Gartenpavillon und einer Vielfalt an Blumen und Stauden und zum Tagesabschluss Bauerngärten mit Nutz- und Ziergartenbereich.

Kontakt unter Telefon: 03643/58 42 39