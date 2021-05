Gedenken für Opfer und Befreier

Weimar. Stadt Weimar erinnert an das Kriegsende und den Tag der Befreiung von den Nationalsozialisten

Mit einer Veranstaltung und Gebinden erinnert die Stadt Weimar an den 76. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945. Sie gedenke „an diesem weltweit so wichtigen Tag insbesondere der Opfer, aber auch mit Dankbarkeit der US-amerikanischen Befreier“. So werde Oberbürgermeister Peter Kleine mit der Deutsch-Russischen-Freundschaftsgesellschaft am sowjetischen Ehrenfriedhof im Park an der Ilm speziell den sowjetischen Opfern seine Ehrerbietung erweisen. Das russische Generalkonsulat in Leipzig werde die kleine Zeremonie mit Konsul Alexej Novikov begleiten.

An Gedenkorten lege die Stadt überdies Gebinde als Zeichen des stillen Gedenkens und ehrenvollen Erinnerns nieder: auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof Belvedere, auf den Gräberfeldern der polnischen Zwangsarbeiter und dem VdN-Ehrenhain, an den Todesmarschstelen in Legefeld, Gelmeroda und der Ettersburger Straße und am Denkmal für die amerikanischen Befreier in der Fuldaer Straße.