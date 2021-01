Verbrannt, verrußt oder verschmolzen: Wie fast 100 Feuerwehrleute gegen Großbrand in Apolda kämpfen

In der Nacht zum Montag stand in Apolda aus bisher ungeklärter Ursache eine Aldi-Markt und die darin befindliche Filiale der Bäckerei Bergmann in Flammen. Der Markt brannte komplett aus.

Verbrannt, verrußt oder verschmolzen. Schon ein erster Blick auf die quasi entkernte Ruine Am Weimarer Berg in Apolda macht am frühen Morgen das Ausmaß der Schäden deutlich. In dem Teil des Komplexes, in dem das Feuer wütete, war ein Aldi-Markt eingemietet sowie eine Filiale der Bäckerei Bergmann. Viel ist davon nicht mehr übrig. Doch das Inferno hätte schwerwiegendere Folgen haben können, wie aus dem Bericht des Stadtbrandmeisters Ingo Knobbe hervorgeht. Aldi-Markt und Bäckerei in Apolda abgebrannt – Schaden in Millionenhöhe

Wer die Videos gesehen hat, auf denen die Explosionen zu hören waren und die Flammen hochschlugen, der kann als Außenstehender die Schwere der Ereignisse erahnen. Als am Freitagabend, 22.51 Uhr der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr in Apolda einging, war das noch nicht abzusehen.

Dach des Marktes schon bei Ankunft in Vollbrand

Das änderte sich auf der Anfahrt, als die ersten Floriansjünger mit einem Trupp schon bei der Anfahrt das Dach des Marktes im Vollbrand sahen – es sollte schon während des Einsatzes und ganz ohne Nachhilfe in sich zusammen stürzen. Noch vor der Ankunft Am Weimarer Berg wurden weitere Kräfte nachalarmiert, erklärt Ingo Knobbe.

Als mit den Löschmaßnahmen begonnen wurde, hatte die Wehrführung noch Kenntnis darüber, dass auch Feuerwerkskörper im Discounter gelagert werden. „Am Anfang, wo wir Knalle gehört haben, sind wir noch von Spraydosen ausgegangen, die bei Hitze ja auch explosionsartig nach außen treten können“, erinnert sich Apoldas Feuerwehr-Chef.

98 Kameraden aus Stadt und Weimarer Land im Einsatz

„Aber dann wurde der Nachthimmel von bunten Lichtern erhellt“, so Ingo Knobbe. Während des Einsatzes sei der Geschäftsführer der Aldi-Filiale vor Ort erschienen und habe den Fall erläutert. So waren noch vor dem von der Regierung beschlossenen Verkaufsverbot die Feuerwerkskörper bereits eingelagert worden. Sie sollten am heutigen Montag oder am Dienstag abgeholt werden.

Ungeachtet des Grundes, das Vorhandensein der Pyrotechnik im Gebäude erhöhte wenigstens das abstrakte Risiko, welchem sich die Kameraden aussetzen mussten. Und diese waren zahlreich im Einsatz: aus Zottelstedt, dem Moorental, Oberroßla, Utenbach, Rödigsdorf sowie aus Bad Sulza und Mellingen eilten die Wehren den Floriansjüngern aus der Kreisstadt zu Hilfe. Insgesamt 98 Kameraden habe Ingo Knobbe gezählt.

Drohende Gefahr für Kameraden von Querschlägern

Zwar bestand durch die Flammen keine unmittelbare Gefährdung für die Kameraden, da durch die Ausdehnung des Feuers im Gebäudeteil nur ein Außenangriff möglich war und niemand zum Löschen hinein geschickt werden konnten. Jedoch hätte es immer wieder Querschläger beim Feuerwerk geben können. „Davor hätten wir uns nicht schützen können, wenn es so gekommen wäre, wäre das sehr gefährlich geworden. Aber Gott sei Dank sind die alle in den freien Himmel abgegangen“, freut sich Ingo Knobbe.

Eine besondere Gefahr bei Einsätzen im Winter tritt durch das Frieren von Löschwasser bei deutlichen Minusgraden hinzu, die in dieser Nacht ebenfalls herrschten. Doch nichts davon sei eingetreten. „Wir haben eine einzige kleine Verletzung am Ende protokollieren müssen. Ein Kamerad habe sich beim Öffnen der Eingangstür des Marktes eine Schnittverletzung an zwei Fingern einer Hand zugezogen“, so der Stadtbrandmeister. Die Wunde sei sofort vom Rettungsdienst versorgt worden und der Kamerad blieb weiterhin im Einsatz.

Feuerwehren können Übergreifen der Flammen auf Komplex verhindern

Dass keine Personenschäden zu beklagen sind, habe natürlich auch daran gelegen, dass am Sonntagabend sich keine Person im Laden aufgehalten habe, merkt Ingo Knobbe an. In den Morgenstunden kam auch der Besitzer der Getränke Quelle zum Einsatzort und versorgte die Kameraden mit kostenlosen alkoholfreien Getränken, hebt der Feuerwehr-Chef lobend hervor.

Die Halle, die den Getränkemarkt beherbergt, befindet sich im Komplex neben dem Aldi-Markt. Über ein schmales Zwischengebäude sind beide Hallen miteinander verbunden. Ohne den Einsatz der Feuerwehr wären die Flammen sehr wahrscheinlich als nächstes auf den Getränkeladen übergegriffen – und von dort auf den restlichen Komplex.

Stadtbrandmeister spricht Unternehmern und Angestellten Mut zu

„Gott sei Dank, ist es uns geglückt, die angrenzenden Märkte vor größeren Schäden zu bewahren. Ich will mich bei allen anderen Kameraden der anderen Wehren für den Einsatz bedanken. Wir haben auch viel positive Resonanz im Internet für unsere Arbeit erhalten“, resümiert Ingo Knobbe. Bis 5.45 Uhr am Montagmorgen dauerte der Kampf gegen die Flammen und hieß es Feuer aus. Eine Brandwache blieb noch bis circa 11 Uhr vor Ort.

„Aber wir sind natürlich traurig, dass der Brand in so einem großen Ausmaß stattgefunden hat – an dem wir als Feuerwehr nichts mehr ändern konnten.“ Im Namen der Feuerwehr wünsche der Stadtbrandmeister allen Geschäftsführern und Angestellten alles Gute, dass sie an einem anderen Ort neue Arbeit finden oder idealerweise wieder in einem neuen Markt am alten Standort.