Geführte Park-Wanderung von Weimar nach Tiefurt

Weimar. Wolfgang Renner nimmt Interessierte dazu am 1. August über Denstedt und Kromsdorf mit.

Bei der nächsten Wanderung im „Weimarer Sommer“ führt Wolfgang Renner Interessierte am 1. August über den Stadtrand in Richtung Osten hinaus durch das Webicht nach Denstedt, Kromsdorf und Tiefurt. Vier Schlösser und fünf Jagd- oder Parkanlagen liegen am Weg. Über sie gibt es viel zu erzählen – von der Urgeschichte über die Zeit von Anna Amalia, Goethe oder Napoleon bis hin zum aktuellen Parkgeschehen im Buga-Jahr. Die Wanderung beginnt am Stadtschloss, führt über rund zwölf Kilometer und dauert bis zum Nachmittag. Die Rückfahrt sei per Bus ab Tiefurt möglich. Renner empfiehlt festes Schuhwerk und Proviant im Rucksack. Tickets gibt es in der Tourist-Information am Markt.

Sonntag, 1. August, 10 Uhr;

ab Stadtschloss (Bastille)