Gegen acht Pfeiler gefahren - Hilflos in der Kälte - Illegale Fahrübungen

Gegen acht Pfeiler gefahren

Am Freitagabend verlor ein 22-jähriger Mercedesfahrer auf der Ettersburgerstraße in Höhe des Glockenturms aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei verschneiten Straßen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er insgesamt 8 Metallpfeiler.

Randalierer

In der Nacht zum Sonnabend streiften zwei unbekannte Jugendliche durch Weimar. An der Thomas-Müntzer-Straße traten sie den rechten Außenspiegel eines geparkten PKWs ab. Die Tat wurde beobachtet. Die hinzueilende Polizei konnte die zwei beschriebenen, dunkelgekleideten Jugendlichen nicht mehr vor Ort oder in der Umgebung feststellen. Weitere Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Weimar.

Hilflos in der Kälte

Sonnabendmittag meldeten Zeugen in Weimar am Theaterplatz einen alkoholisierten und scheinbar hilfsbedürftigen Mann. Polizisten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,43 Promille fest. Da eine Unterkühlung aufgrund der derzeitigen Außentemperaturen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Person ins Klinikum gebracht.

Illegale Fahrübungen

Polizeibeamte kontrollierten am späten Samstagabend auf dem Parkplatz Stausee Hohenfelden ein Auto. Dabei wurde bekannt, dass die 20-jährige Fahrerein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sie mit ihrem 22-jährigen Begleiter Fahrübungen auf dem Platz absolvierte. Im Ergebnis wurde gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen ihren Begleiter wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.