Geleitbrunnen kann endlich ins Weimarer Stadtbild zurückkehren

Noch ist sein Platz leer, erinnert nur ein Plakat an den Geleitbrunnen – aber am 9. Dezember soll der Wasserspender an seinen Platz zurückkehren.

Weimar. Der Wasserspender musste nach einer Böllerattacke zum Jahreswechsel 2019/2020 aufwendig restauriert werden.

Knapp zwei Jahre nach seiner Beschädigung in der Silvesternacht 2019/2020 kehrt der sanierte Geleitbrunnen zurück an seinen Standort. Er werde nach der aufwendigen Instandsetzung am 9. Dezember wieder in der Scherfgasse aufgestellt, informierte die Stadtverwaltung. Neujahr 2020 hatte Brunnenwart Gunter Thierfelder die immense Zerstörung entdeckt.

Nach dem Abbau seien an dem für den Weimarer Brunnenbestand wichtigen Wasserspender konservatorische und restauratorische Arbeiten am Becken, den Säulenwerkstücken und den Grundplatten notwendig gewesen. Zudem hätten ein Sockelquader aus Sandstein und die Fundamentierung neu herstellt werden müssen. Am 10. Dezember sollen abschließend die Anschlüsse an die Brunnenleitung und das Abwasser installiert werden, sodass der Brunnen dann wieder plätschern kann.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die Sanierung durch das Erfurter Unternehmen Nüthen Restaurierungen, die unter der Federführung der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt stattgefunden hat, wurde ein Finanzierungspaket geschnürt, um die notwendigen mehr als 40.000 Euro aufbringen zu können. Städtische Eigenmittel flossen ebenso ein wie Zuwendungen vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Großen Dank hat die Stadt jenen Privatpersonen und Unternehmen für ihre Spenden in Höhe von mehr als 4000 Euro ausgesprochen. „Damit konnte rund ein Zehntel der Aufwendungen für die Instandsetzung abgedeckt werden.“ Die Stadt hatte eigens für die Arbeiten am Geleitbrunnen ein Spendenkonto eingerichtet und – bisher ergebnislos – eine Belohnung von 1000 Euro für das Ergreifen des Täters ausgelobt.

Das Monogramm „MP“ samt Krone an der Vorderseite der Brunnensäule weist auf die Stifterin hin, die Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach Maria Pawlowna. Die Säule war nach heutigem Wissen im Jahr 1847 und das Becken um 1875 aufgestellt worden.