Gelungene Premiere in Weimar: „Reineke Fuchs“

Weimar. Die Aktualität von Goethes Bearbeitung des „Reineke Fuchs“ ist in der neuen Produktion des Theaters im Gewölbe in Weimar zu erleben.

Eine gelungene Premiere erlebte am Donnerstagabend im Theater im Gewölbe im Cranachhaus am Markt in Weimar Goethes „Reineke Fuchs“. Begleitet von Sebastian Roth am Klavier, konturierte Patrick Rohbeck alle Figuren des bebilderten Goetheschen Hexameterepos so charmant, kurzweilig und anschaulich, dass das Zuschauen ein wahres Vergnügen war. Die nächsten Vorstellen folgen am 28. Oktober, 21 Uhr, und am 6. und 19. November sowie am 10. Dezember jeweils um 20 Uhr. Kartenreservierung über www.theater-im-gewoelbe.de, Telefon: 03643 / 777377.