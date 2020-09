Gemeindeabend mit neuer Pfarrerin

Pfarrerin Teresa Tenbergen stellt sich mit einem Gemeindeabend vor. Nachdem das Landeskirchenamt in Aussicht genommen hat, die Weimarer Pfarrstelle an der Kreuzkirche mit Pfarrerin Teresa Tenbergen zu besetzen, stellt sie sich nun der Kirchengemeinde Weimar und dem Cranachsprengel ein weiteres Mal vor. Unter dem Thema „Hänschen, Hans und Wir. Skizze einer lernenden Kirche“ hält sie am Mittwoch, 30. September, um 19.30 Uhr in der Kreuzkirche einen Gemeindeabend. Wegen der Corona Regeln ist die Platzzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlich, Tel. 03643/8058414 von 8-12 Uhr oder unter E-Mail rosenkranz@ek-weimar.de bei Frau Rosenkranz.