Gemeinschaftshäuser für zwei Wochen dicht

Die Landgemeinde Am Ettersberg sperrt ihre Dorfgemeinschaftshäuser für die nächsten zwei Wochen. Wie Bürgermeister Thomas Heß (CDU) mitteilte, gilt diese Festlegung vorerst bis zum Sonntag, 27. September, und betrifft Jugendclubs sowie Vereine und Institutionen. Ausgenommen seien vorläufig noch Privatfeiern, bei denen allerdings streng auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten sei. Auch Sprechstunden der Ortschaftsbürgermeister werde es im genannten Zeitraum nicht geben, so Heß.Auslöser für diesen Schritt war eine Videokonferenz von Landrätin Christiane Schmidt-Rose mit den Verwaltungschefs des Weimarer Landes. Es gehe darum, angesichts des sprunghaften Anstiegs von Corona-Infizierten im Weimarer Land eine „zweite Welle“ zu verhindern. Die Teilnehmer der betroffenen Reisegruppe hätten sich vor Feststellung ihrer Infektion noch an diversen Orten im gesamten Kreisgebiet aufgehalten. Die Ausbildung in Feuerwehren und Jugendfeuerwehren der Landgemeinde ruht bis 27. September, eine geplante Ortsbrandmeisterberatung ist abgesagt. Das gelte auch für eine am Freitag, 18. September, angesetzte Informationsveranstaltung für Ortschaftsräte. Sie werde nachgeholt.