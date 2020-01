Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glühwein zum Ramslaer Baumfeuer

Mit rund 50 ausgedienten Weihnachtsbäumen konnte Ramslas Feuerwehr am späten Freitagnachmittag ihr Knutfeuer füttern. Den üppigen Brennstoff hatte die Wehr am Donnerstag bei der Tour durchs Dorf vor den Häusern eingesammelt. Um die Bäume zum Feuerplatz am Ortsausgang in Richtung Schwerstedt zu transportieren, hatte der Zaun- und Torbauer Maik Hecht seinen Pritschenwagen gestiftet. Den Temperaturen angemessen wurden neben Bier auch Glühwein ausgeschenkt. Das nächste Mal hat sich Ramslas Feuerwehr für den 31. Januar verabredet – dann zur Jahreshauptversammlung.