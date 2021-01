Gottesdienste derzeit wenig überlaufen

Bis zu 50 Besucher sind derzeit zu Gottesdiensten in geschlossenen Räumen zugelassen. Alternativ werden die von der Lutherkirche in Apolda angebotenen Online-Gottesdienste genutzt.

Besucherzahl ist auf 50 Personen in geschlossenen Räumen begrenzt. Besucher halten sich an die coronabedingten Kontaktbeschränkungen.

Landkreis. Sowohl in der Kreisstadt Apolda, als auch im Weimarer Land und in der Stadt Weimar zeichnet sich mit Blick auf die Präsenzgottesdienste oft ein ähnliches Bild ab. Vom Kirchenkreis Weimar erklärt dazu Pfarrer Sebastian Kircheis: „Seit Anfang Januar sind die Besucherzahlen in den Gottesdiensten stark zurückgegangen, weil sich viele Menschen an die Empfehlung, Kontakte zu beschränken, halten“. Dieses hat sich erst am vergangenen Sonntag bestätigt, so Kircheis. Sollten die Zahlen wider Erwarten doch steigen und die Teilnehmer weiter auf 50 Besucher beschränkt sein, würde man wieder auf das Kartensystem zurückgreifen. Dazu werden unter der Woche in der Stadtkirche jene Karten ausgegeben, die dann zum Besuch des Gottesdienstes berechtigen.

Online-Gottesdienste als Alternative

Verhalten zeigen sich derzeit auch die Besucher der sonntäglichen Gottesdienste in der Lutherkirche Apolda. Wie Pfarrer Thomas Michael Robscheit von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde auf Nachfrage bestätigt, liegen die Zahlen derzeit in der Regel bei rund 25 Besuchern, womit man auch bei einer Verschärfung der Regeln ab einem Inzidenzwert von über 300 noch im Rahmen liegen würde. Zudem greifen viele Menschen verstärkt auf die Online-Gottesdienste zurück, die seit vergangenem Sonntag in Apolda wieder produziert werden. „Besonders an den Weihnachtsfeiertagen haben wir auf die Gottesdienste im Netz eine sehr große Resonanz erhalten“, erklärt Robscheit.

Anmeldesystem hat sich bewährt

In der katholischen Kirchgemeinde St. Bonifatius in Apolda arbeitet man schon seit Mai vergangenen Jahres durchweg mit einem Anmeldesystem. Dies habe sich bestens bewährt, erklärt Diakon Daniel Pomm. Zumal viele Gottesdienste, wie etwa der für Familien, meist schon im Vorfeld ausgebucht waren und man am Tag selbst niemanden wegschicken wollte. Zudem habe man sich mittlerweile alle an die generelle Maskenpflicht in der Kirche, die Abstandsregel und das Gesangsverbot gewöhnt, so Pomm.