Gottesdienste im Nordkreis

Neben den Kirmes-Gottesdiensten, mit denen der Nordkreis angesichts der Corona-Einschränkungen die Festtradition hoch hielt, sind in den Kirchspielen Buttelstedt und Neumark nun auch wieder erste generelle Gottesdienste geplant. Am Samstag, 4. Juli, feiern die Buttelstedter 15 Uhr in ihrer Kirche St. Nikolai einen Gottesdienst mit Taufe. Am Sonntag, 5. Juli, wird um 10 Uhr in Vippachedelhausens Margarethenkirche ein weiterer Gottesdienst gefeiert. Besucher müssen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, Abstand halten und sich in eine Teilnehmerliste eintragen.