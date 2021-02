Der Sitz des Familienunternehmens Grafe Polymer Solutions GmbH in Blankenhain im Weimarer Land.

Blankenhain. Statt der üblichen Weihnachtspräsente für Kunden unterstützt das Blankenhainer Unternehmen eine Elterninitiative in Jena.

Grafe-Gruppe in Blankenhain spendet für kranke Kinder

Kunden der Blankenhainer Grafe-Gruppe, die zum jüngsten Weihnachtsfest nicht die vormals übliche Aufmerksamkeit des Kunststoff-Veredlers erhielten, müssen sich deshalb nicht wundern. „Anstelle der gewohnten Präsente haben wir uns für die finanzielle Zuwendung an ein Projekt entschlossen, das uns besonders am Herzen liegt“, sagte Geschäftsführer Matthias Grafe. Das Unternehmen unterstützte die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena mit einer Spende von 10.000 Euro.