Grammetal-Haushalt steht nächste Woche zum Beschluss

Der Gemeinderat Grammetal tagt am 27. Januar in Bechstedtstraß.

Bechstedtstraß Der Gemeinderat will am Mittwoch in Bechstedtstraß Hauptsatzung ändern und Bedarf für neues Wohngebiet in Isseroda erkunden.

Bechstedtstraß. Die erste Sitzung des Gemeinderates der Landgemeinde Grammetal im neuen Jahr ist auch gleich die wichtigste: Am Mittwoch, 27. Januar, steht in der Gemeindeschänke in Bechstedtstraß der Haushalt für 2021 zum Beschluss. Den Entwurf des von Kämmerer Toni Saalfeld und Bürgermeister Roland Bodechtel (CDU) erarbeiteten Zahlenwerkes hat die Verwaltung bereits auf der Internetseite der Landgemeinde (www.grammetal.de) auch für interessierte Einwohner online gestellt.

Die Tagesordnung sieht zudem eine Änderung der Hauptsatzung vor, in der es um die öffentliche Bekanntmachung der Sitzungen von Gemeinderat und Ortschaftsräten sowie Kommunalwahlen gehen soll. Für das Neubaugebiet „Wohnen an der Grundschule – westlicher Ortsrand“ in Isseroda will die Landgemeinde eine Wohnbedarfs-Analyse in Auftrag geben.

Ebenfalls im öffentlichen Teil geht es zudem um einen Grundstücksverkauf im UNO-Gewerbegebiet, welcher dem dort ansässigen Containerdienst GERK ermöglichen soll, unter anderem eine Lkw-Werkstatt mit eigener Waschanlage einzurichten.

Die Sitzung beginnt 19 Uhr.