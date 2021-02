Gratis-Masken beim Hausarzt in Legefeld

Nach der ersten Verteilaktion der von der Stadt zur Verfügung gestellten medizinischen Masken am vergangenen Wochenende in Legefeld sind genügend Exemplare übrig, um noch eine zweite Aktion folgen zu lassen. Das sagte Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel. Um auch derzeit erkrankte Bewohner des Ortsteils zu erreichen, habe sie einen Teil der Masken an die Hausarzt-Praxis von Marion Baumgarten-Dietrich weitergegeben, wo sie für die Patienten gratis zu haben sind. Davon, dass auch die verbleibenden Masken dankbare Abnehmer finden, ist Petra Seidel überzeugt. „Immerhin sollten FFP-2-Masken nicht auf Dauer und OP-Masken nur einmalig getragen werden", so die Legefelderin.