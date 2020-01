In Saalborn ist in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen

Saalborn. In Saalborn im Weimarer Land ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Großbrand in Wohnhaus in Saalborn

In der Nacht zum Freitag ist in einem Haus in Saalborn im Weimarer Land ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren Blankenhain und deren Ortsteile, Bad Berka, Mellingen und Kranichfeld wurden kurz nach Mitternacht alarmiert.

Gegen 1.15 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Da das brennende Haus direkt an der B85 liegt, wurde die Straße für den Einsatz voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über Tannroda um. Der Bewohner des Gebäudes konnten das Haus rechtzeitig verlassen wurde aber in das Weimarer Klinikum eingeliefert.

Trotz der sofortigen und umfangreichen Löschmaßnahmen brannten große Teile des Wohngebäudes nieder. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Haus nicht mehr bewohnbar und womöglich auch nicht mehr zu retten.

Die Polizeiinspektion Weimar und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Schadens könne derzeitig noch nicht gesagt werden. Die B85 bleibt bis in den Tag hinein wegen der anhaltenden Löscharbeiten gesperrt.

Haus brennt in Saalborn nieder Haus brennt in Saalborn nieder In Saalborn im Weimarer Land ist in der Nacht zum Freitag in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Stefan Eberhardt Stimmen Sie ab 1 Bewertung

