Großeinsatz nach Vermisstenmeldung in Weimar: Polizei findet Kind wohlbehalten auf

Weimar In Weimar ist ein 3-jähriges Kind vermisst gemeldet worden. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihm - und hat Erfolg.

Am Freitagabend um 19:30 Uhr hat es einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Weimar gegeben. Den Einsatzkräften wurde ein vermisstes 3-jähriges Kind gemeldet, welches vermutlich in die Ilm in Weimar gefallen ist.

Die Feuerwehr leitete umgehend eine groß angelegte Suche mit einem Schlauchboot und Einsatzkräfte im Wasser ein. Parallel dazu wurde die Wasserrettung der DLRG Weimar, weitere Freiwillige Feuerwehren der Stadt sowie ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber alarmiert.

Nach kurzer, intensiver Suche konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Das Kind entfernte sich von der Familie nahe der Naturbrücke und lief in Richtung Goethe Gartenhaus. Dort wurde es wohlbehalten und unverletzt aufgegriffen.

Zur Kontrolle wurde es durch den Rettungsdienst überprüft. Anschließend konnte das Kind einer arabische Familie wieder in deren Obhut. Eine Angehörige der Familie erlitt bei dem Einsatz einen Asthmaanfall. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und anschließend in das Klinikum Weimar gebracht. Anschließend wurde der Einsatz aller Kräfte vor Ort beendet.