Großer Polizeieinsatz am Weimarer Bahnhof

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großer Polizeieinsatz am Weimarer Bahnhof

Großer Polizeieinsatz am Bahnhof

Gleich mehrere Streifenbesatzungen kamen Mittwochmittag am Weimarer Bahnhof zum Einsatz. Die Bundespolizei bat um Unterstützung, da es in einem der Züge zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Der mutmaßliche Täter wurde durch mehrere Polizisten aus dem Zug komplimentiert. Er wehrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sein Gemütszustand war laut Polizei Grund, Rettungskräfte anzufordern, um dem Mann gegebenenfalls medizinisch zu helfen. Doch das wollte der 34-jährige Gothaer nicht. Fortwährend schlug, trat und spuckte er gegen die Polizisten.

Letztlich musste er unter Zwang ins Klinikum gebracht. Die Hintergründe für die tätliche Auseinandersetzung im Zug werden noch ermittelt.

Motorrad-Fahrer verletzt

In einer Engstelle in Hetschburg begegneten sich Mittwochmorgen zwei Pkw. Beide Fahrer der Fahrzeuge setzten jeweils zurück, um den anderen passieren zu lassen. Beim Rückwärtsfahren aber übersah der 54-jährige Fahrer eines Fords einen schon hinter ihm stehenden Krad-Fahrer, mit welchem er kollidierte. Der 59-jährige Fahrer der Kawasaki kam zu Fall und verletzte sich. Zur weiteren Behandlung musste er in ein Krankenhaus verbracht werden. Sein Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

In Lager eingebrochen

Unbekannte gelangten Mittwochabend unbefugt auf das Gelände des Lagers einer Bäckerei in Umpferstedt. Sie hebelten ein Tür zur Halle auf und verschafften sich Zutritt ins Innere. Sie durchstöberten mehrere Kartons, zogen aber ohne Beutegut wieder davon.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen