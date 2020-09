Großes Finale mit Jazz-Trio

Die Tiefurter Montagsmusiken beschließen die Corona-Saison am 28. September, 18 Uhr, mit „Jazz in der Scheune“. Es musiziert ein Trio bestehend aus den Tiefurt eng verbundenen Jazz-Musikern Daniel Hoffmann (Trompete/Flügelhorn/Gesang), Volker Braun (Piano/Melodika) und Andreas Buchmann (Kontrabass). Die verklingenden Montagsmusiken dürfen auf eine erfolgreiche Saison trotz Corona zurückblicken, resümiert die künstlerische Leiterin Katharina Lenke. Insgesamt kamen knapp 2000 Besucher, was bei fünf abgesagten Konzerten im Frühjahr und begrenzten Platzkapazitäten ein sehr gutes Ergebnis darstelle. Die Veranstalter des Wir e.V. in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde hatten die Konzerte in den idyllischen Kirchhof verlegt, der eine perfekte Kulisse und auch gute Akustik bot.