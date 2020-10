Gut zwei Drittel weniger für Kollekten

Rückblick: Probe für einen Online-Gottesdienst in der Stadtkirche St. Peter und Paul am Palmsonntag.

Deutlich größer als 50 Prozent ist derzeit der Rückgang der Kollekten in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Weimar. Den Grund sieht Michael Schneider in den geringeren Besucherzahlen in den Gottesdiensten durch die Corona-Hygienemaßnahmen. Der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates sagte der in Weimar erscheinenden Mitteldeutschen Kirchenzeitung „Glaube+Heimat“: Die Kollekten beliefen sich auf 25 bis 35 Prozent der Vorjahreseinnahmen.

Parallel gebe es einen massiven Ausfall an Spendengeldern. „Die Stadtkirche St. Peter und Paul ist ein beliebtes touristisches Ziel, und die Einnahmen, die hier generiert werden, sind ein signifikanter Posten im Gesamthaushalt“, so Schneider. Allein mit der Kollekte der Weihnachtsgottesdienste werde ein erheblicher Teil der Ausgaben finanziert.

Zwar versuche man, wo es geht, Ausgaben ins nächste Jahr zu verschieben. Aber es fehle dennoch Geld, um Rücklagen für Personal- und Baukosten zu bilden. „Die werden wir nicht in voller Höhe oder gar nicht realisieren können“, so Schneider.

Um den Finanzbedarf zum Beispiel für bestehende Fixkosten decken zu können, hofft der Gemeindekirchenratsvorsitzende auf den Gemeindebeitrag. „Der Gemeindebeitrag ist eine der wenigen Möglichkeiten, das so unmittelbar zu tun. Das Geld kommt direkt und umfänglich bei der Gemeinde an“, erklärt Schneider. Mit dem nächsten Gemeindebrief wolle man deshalb darum bitten, auf diese Weise die Arbeit der Kirchengemeinde zu unterstützen.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar zählt mit ihren etwa 8500 Gemeindegliedern zu den größten Kirchengemeinden innerhalb der Evangelischen Kirche in Miteldeutschland (EKM). Etwa 200.000 Besucher kommen jedes Jahr in die Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche), die seit 1998 als Teil des Ensembles Klassisches Weimar zum Unesco-Welterbe gehört.