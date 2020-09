Die Nachricht erwischte sie in letzter Minute. Sie waren bereits auf dem Flughafen „Humberto Delgado“ Lissabon, als die Musiker des portugiesischen Ensembles „Grupo de Música Contemporânea de Lisboa“ erfuhren: Der Großraum Lissabon ist vom Auswärtigen Amt ihres Gastlandes zum Coronavirus-Risikogebiet erklärt worden. So schnell kann es manchmal gehen. Früher versorgten sich Reisende mit Informationen über Sehenswürdigkeiten, Kultur und Kulinarik in ihrem Zielland. Jetzt schützt selbst eine akribische Vorbereitung mitnichten vor einem unfreiwilligen Ende der Reise noch vor oder gleich nach Antritt. Wären die Musikerinnen und Musiker bei Verbreitung der Nachricht bereits im Flugzeug gewesen, sie hätten ihren Aufenthalt in Deutschland unfreiwillig um die Quarantänezeit verlängern müssen. Die Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere sollten von den hochkarätigen Gästen profitieren, und sie sind jetzt enttäuscht: Das Ensemble für zeitgenössische Musik „Grupo de Música Contemporânea de Lisboa“ wollte einen Kammermusikkurs in „Improvisations- und Spieltechniken zeitgenössischer Musik“ geben, bevor im Großen Saal des Musikgymnasiums zu einem Konzert geladen werden sollte. Leider können nun vorerst weder Kurs noch Konzert in Weimar stattfinden.