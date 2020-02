Weimar. Gute Stimmung beim Seniorenfasching in der Weimarhalle. „Sitzung meets Party“ folgt am Freitag.

Halbzeit beim Weimarer Handwerker-Carnevalverein

Mit Vorfreude auf das nächste Wochenende sind die Karnevalisten des HWC aus ihren ersten Veranstaltungen der närrischen Hochsaison gekommen. Dem Auftakt am Sonnabend folgte der traditionelle Seniorenfasching in der Weimarhalle mit einem leicht verkürzten Programm. Die älteren Herrschaften ließen sich dabei gern auf den Bühnen-Spaß ein, schunkelten und sangen mit.

Stadträtin Petra Seidel übergab eine Spende für den Seniorenfasching. Sie hatte für faschingsfreudige Senioren wieder eine Fahrtroute aus dem Süden der Stadt organisiert. Oberbürgermeister Peter Kleine stand diesmal zwar nicht in der Bütt, ließ es sich aber nicht nehmen, zumindest für einen Gruß an das treue HWC-Publikum in die Weimarhalle zu kommen.

Die Handwerker-Carnevalisten atmen nun bereits für Freitag tief durch: Dann hat das neue Format „Sitzung meets Party“ Premiere. Das Publikum darf sich auf ein kürzeres und auf das Beste konzentriertes Programm und einen um so längeren Party-Teil in der Weimarhalle freuen. Ein Faustorden wird allerdings auch am Freitag vergeben. Erwartet wird dazu Comedian Thomas Hermanns. Wenn die närrische Bühne geräumt ist, rufen „Abfahrt Lederhose“ und DJ Günni zur großen Faschingsparty. Noch läuft dafür der Vorverkauf im Schuhhaus Seidenschnur.