Handgreiflichkeiten und Kopfnüsse - Motorradfahrer verletzt - Unfall mit Bus

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Streit mit Handgreiflichkeiten und Kopfnüssen

In der Nacht zu Dienstag kam es im Ilmpark zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Während eine vierköpfige Gruppierung Fußball spielte, fühlten sich in der Nähe sitzende Studenten durch den Krach gestört. Es kam zu verbalen Streitigkeiten zwischen Einzelnen bis hin zu Handgreiflichkeiten und Kopfnüssen. Glücklicherweise konnten aus beiden Gruppen verschiedene Personen auf die Streithähne einwirken und diese trennen. Letztlich wurden drei Personen der 19-26-Jährigen leicht verletzt.

Autodiebe beim Scheitern gefilmt

Im Bereich des Industriegebietes Nord in Weimar versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag, um kurz nach 1 Uhr, einen Pkw Audi zu entwenden. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Wageninnere. Nun versuchten sie den Wagen kurz zu schließen. Wie die Bilder einer Videokamera zeigten, blieb der Audi aber stoisch und ließ sich nicht vom Fleck bewegen. Die Täter ließen dann von dem Auto ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Aufgrund des Fahrzeugalters entstand an diesem durch die Beschädigungen Totalschaden.

In Werkstatt eingebrochen

Ebenfalls im Norden von Weimar versuchten Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt einzubrechen. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten der oder die Täter am Wochenende auf den Hof des Betriebes und machten sich an einem der Fenster zu schaffen. Aber auch hier gelang es dem oder den Tätern nicht, ihr Vorhaben umzusetzen. Es gelang ihnen nicht das Fenster zu öffnen. Doch es entstand Sachschaden.

Autofahrerin sichert ab: Stockbetrunken auf dem Rad

Am frühen Morgen war zwischen Magdala und Niedersynderstedt ein Mann auf seinem Rad unterwegs. Der Mellinger brauchte dabei teilweise die komplette Fahrbahn, um seine alkoholbedingten Koordinationsstörungen auszugleichen. Ein Autofahrer fuhr absichernd hinter dem Radler, bis dieser in einen Feldweg abbog, und informierte die Polizei. Zwischen Niedersynderstedt und Söllnitz konnten die Beamten den Mann finden. Ein Atemalkoholtest ergab über 2,6 Promille. Auch wenn er "nur" mit dem Rad unterwegs war, wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Vermutlich war sich der 47-Jährige gar nicht bewusst, wie gefährlich seine nächtliche Radtour vor allem für ihn selbst war.

Motorradfahrer verletzt

Am 21. Juni gegen 14.15 Uhr kam es in der Dammstraße in Apolda, nahe der dortigen Bahnunterführung, zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 71-jähriger Motorradfahrer allein beteiligt war. Er rutschte mit seinem Fahrzeug auf der nach dem Starkregen der vorangegangenen Nacht verschmutzten Fahrbahn weg und zog sich dabei leichte Verletzungen am rechten Unterarm zu. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Pkw kollidiert mit Bus

In der Erfurter Straße/Ecke Schubertstraße in Apolda kam es am 21. Juni gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Skoda. Die offenbar ortsunkundige Fahrerin des Pkw fuhr auf der Erfurter Straße stadteinwärts und wollte in der Einmündung zur Schubertstraße ihr Fahrzeug wenden, dabei kam sie mit der Vorderfront im Anschluss zu weit auf die Erfurter Straße. Hier stieß sie mit einem unbesetzten Linienbus zusammen, welcher ebenso stadteinwärts fuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro.

Volltreffer

In Zottelstedt, Zur kleinen Aue, haben Polizeibeamte am 21. Juni gegen 22.10 Uhr der 31-jährige Fahrer einer Motocross-Maschine festgestellt, der das Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte. Ferner hatte er keine Fahrzeugdokumente und keinen Versicherungsschutz. Da er zudem das Fahrzeug laut Polizei offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel führte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

