Der Bewohner des Mehrfamilienhauses wollte seine Heizung wieder in Gang bringen. Der überambitionierte Hobby-Handwerker schraubte jedoch fälschlicherweise einen Verschlussstopfen ab und flutete das halbe Haus.

Handwerklich gescheitert: Mann in Weimar friert - und flutet das halbe Haus

Weimar. Weil es einem Hobby-Handwerker in Weimar zu kalt wurde, standen plötzlich mehrere Wohnungen unter Wasser.

Eigentlich wurde die Polizei am Donnerstagabend nur informiert, um eine Wohnungstür wegen einer vermeintlichen Havarie aufzubrechen.

Vor Ort ergab sich dann allerdings dieses Bild: Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Schöndorf wollte seine nur mäßig funktionierende Heizung reparieren. Dafür schraubte er jedoch fälschlicherweise einen Verschlussstopfen ab, woraufhin das Wasser der Heizungsanlage ungehindert ausströmen konnte. Letztlich wurden so mehrere Wohnungen in dem Haus unter Wasser gesetzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.