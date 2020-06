Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haus Am Horn nun Iconic House

In das Netzwerk Iconic Houses wurde jetzt das Haus Am Horn aufgenommen, das seit 2019 zur Klassik Stiftung Weimar gehört. Die Website stellt Ikonen und verborgene Schätze der Wohn-Architektur des 20. Jahrhunderts vor, die für Besucher zugänglich sind. Auf einer interaktiven Weltkarte findet sich das Haus Am Horn nun neben Frank Lloyd Wrights Fallingwater und der Villa Tugendhat von Ludwig Mies van der Rohe. Als Versuchshaus zur Bauhaus-Ausstellung 1923 errichtet, ist es die einzige Architektur, die das Bauhaus in Weimar realisiert hat. Das Gebäude nach dem Entwurf von Georg Muche gehört seit 1996 zum Unesco-Welterbe. Im Zuge der Corona-Prävention ist es momentan geschlossen. Digitale Einblicke bietet die App Bauhaus+ der Klassik Stiftung.