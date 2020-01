Herzlicher Abschied für Heidi Kühn nach fast 29 Jahren

Nach knapp 29 Jahren als Leiterin des Handwerks-Bildungszentrums (HBZ) Weimar ist Heidi Kühn am Mittwoch von zahlreichen Weggefährten in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Die Geschäftsführerin stieß kurz nach der Gründung des Trägervereins am 22. Februar 1991 zu der Einrichtung und entwickelte sie maßgeblich zu dem mit, was sie heute ist: ein anerkanntes Bildungszentrum für das Handwerk und darüber hinaus, das Tausende Jugendliche und gestandene Handwerker durchlaufen haben.

„Sie war eine Macherin, die stets nach vorne geschaut und optimale Ideen für das HBZ hatte“, würdigte Claus Schinner als Vorstandsvorsitzender des Vereins Heidi Kühn. Sie habe das Haus wie ein eigenes Unternehmen geführt, verdeutlichte er ihr großes Engagement für das Handwerk und die Bildung.

Heidi Kühn ließ im Beisein auch der Gründungsmitglieder Siegfried Seifert und Wolfgang Freise im Sitz am Rödchenweg die HBZ-Geschichte Revue passieren: Auf der Suche nach Räumlichkeiten wurden das ehemalige VEG in Mellingen ebenso verworfen wie eine Tischlerei in der Erfurter Straße oder eine Hühnerfarm in Isseroda. Fündig wurde der Verein für die überbetriebliche Ausbildungsstätte für Holz und Bau auf einem Hochtief-Gelände in der Nordstraße. 1998 erfolgte der Spatenstich für den Neubau, am 11. Mai 1999 die Einweihung. Zwei weitere Gebäude folgten bis Juni 2001.

Ein Meilenstein sei 2003 die Eröffnung des Kunststoff-Technikums gewesen, wo Arbeitslose für Anstellungen bei den Firmen Grafe und Dürrbeck qualifiziert wurden. Mit Erfolg, berichtete Heidi Kühn. Die Vermittlungsquote sei sehr hoch gewesen, einzelne Mitarbeiter hätten den Sprung ins mittlere Management geschafft.

Eine der vielen guten Ideen, das HBZ in schwierigeren Zeiten zukunftssicher aufzustellen, war zudem die Heranführung von jungen Flüchtlingen, die teilweise in ihrer Heimat kaum zur Schule gegangen waren, an Handwerksberufe. Im Ringen um Integration und Fachkräfte stünden einige der jungen Männer jetzt vor dem Ende ihrer Ausbildung.

Er hoffe, betonte mit Thomas Malcherek der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt, „dass das Haus so gut weiter geführt wird, wie es geführt wurde“. Das sei zwar für den Nachfolger eine hohe Messlatte, diese aber durchaus zu erreichen, machte er diesem Mut. Der 55-jährige Eike Hans Baunack betonte, seit dem 3. Januar in der Zusammenarbeit mit seiner Vorgängerin bereits „wahnsinnig viel gelernt“ zu haben. Sie und das Haus kennt er gut: Bei der Handwerkskammer Erfurt verantwortete er zuletzt neun Jahre die Aus- und Weiterbildung. Eine der früheren beruflichen Stationen des Erfurters war zudem 15 Jahre das Autohaus von Claus Schinner, wo er Leiter für Zubehör und Qualitätssicherung war.

Sichtlich berührt sagte Heidi Kühn, die in diesem Jahr 63 Jahre alt wird, „Auf Wiedersehen“. Das Mehr an Zeit möchte sie unter anderem mit ihren elf und dreizehn Jahre alten Enkelinnen verbringen. Dabei wartet auf die ebenso erfahrene Pädagogin wie Geschäftsführerin eine große Herausforderung: Mit der Jüngeren besucht sie auf deren Wunsch einen Nähkurs mit Einzelunterricht. Davor schien Heidi Kühn am Mittwoch fast noch aufgeregter gewesen zu sein wie vor der Verabschiedung nach einem „schönen und erfüllten 43-jährigen Berufsleben“.