Auf zahlreichen festlichen Märkten verkürzt sich das Weimarer Land das Warten auf Weihnachten. Hier wird im Advent gefeiert:

Krautheim: Der Dorf- und Heimatverein feiert am 30. November ab 16 Uhr auf der Freilichtbühne – mit dem Weihnachtsmann, einer Märchenstunde und Puppentheater und dem Verkauf von Bäumen und Deko. Eigens bedruckte Glühwein-Glastassen sollen Müll reduzieren helfen.

Neumark: Zum fünften Mal richtet das Städtchen am 7. Dezember um 15 Uhr einen Markt auf dem Marktplatz aus. Gäste dürfen sich unter anderem auf weihnachtliche Bläsermusik und Gesang der „12 Zylinder“ freuen.

Buttelstedt: Der Karnevalsverein hat für den 14. Dezember um 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den Karlsplatz eingeladen und dafür unter anderem eine Ponykutsche, eine Feuershow und einen Bastelstand mit dem Kindergarten organisiert.

Rohrbach: Im Nostalgiehof „Wertherhaus“ veranstaltet der Heimatverein „Otterbach“ am 7. Dezember ab 13 Uhr einen kleinen Adventsmarkt.

Berlstedt: Auf dem Gelände von Kindergarten und Kirche breitet sich am 30. November ab 15.30 Uhr der „Adventszauber“ aus – unter anderem mit Verkaufsständen, der Weihnachtsgeschichte, dem Weihnachtsmann, Gesang, einem Lampionumzug und einem Karussell.

Ballstedt: Ihre musikalischen Weihnachtsmarkt-Stammgäste „D’mützen“ hat die Kirmesgesellschaft erneut für den 21. Dezember ab 15 Uhr auf dem Plan gebucht.

Heichelheim: Mit einem Adventsbasar, Glühwein am Lagerfeuer und Musik von Günter von Dreyfuss feiern die Heichelheimer am 1. Dezember um 15 Uhr am und im Akazienhof den Advent. Die Kloßwelt hat für den 8. Dezember ab 10 Uhr zum Kinder-Advent mit Schatzsuche eingeladen.

Ettersburg: Der Ramslaer Posaunenchor und der Nikolaus geben sich am 7. Dezember ab 14 Uhr beim Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz ein Stelldichein.

Großobringen: Der Pfarrhof öffnet sich am 30. November um 14.30 Uhr zum Adventsmarkt mit Verkaufsständen, Musik, einem Umzug, Bastelgelegenheiten und natürlich dem Weihnachtsmann.

Kromsdorf: Der Steinköpfe-Verein hat für den 6. (16 bis 20 Uhr) und 7. Dezember (11 bis 20 Uhr) zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Kromsdorf bei freiem Eintritt eingeladen. Samstagabend spielt „falmar“. Tagsüber starten traditionell Hammelrennen im Park.

Denstedt: Mit Glühwein und Lebkuchen aus der Schwarzküche wartet am 20. Dezember von 16 bis 21 Uhr die Burgweihnacht im Sportpark auf.

Frankendorf: Die Sportler der Fortuna richten am 21. Dezember um 16 Uhr ihren Weihnachtsmarkt auf dem Sportplatz aus.

Kötschau: Die „Alte Ausspanne“ an der B7 öffnet sich am 30. November und 1. Dezember jeweils von 11 bis 18 Uhr zum Weihnachtsmarkt.

Hopfgarten: Zum zehnten Mal findet am 7. Dezember um 14.30 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Plan in Hopfgarten statt.

Isseroda: Zum zweiten Adventsfest rund um die Kirche haben sich die Isserodaer für den 30. November um 15 Uhr verabredet. Geplant sind unter anderem ein Auftritt der Kita und der Tanzmädchen des Sportvereins, ein Adventssingen mit dem Chor Troistedt, Musik der Gruppe „Dienstag“, ein Fackelumzug, ein Streichelzoo und ein Flohmarkt.

Obernissa: Vom Sperlingsberg ans und ins Freizeitzentrum zieht Obernissas Weihnachtsmarkt um. Am 30. November warten von 12 bis 18 Uhr neben allerlei Speis’ und Trank auf die Jüngsten Fahrten mit „Eckis Traktor“ und Adventsbasteln mit der Feuerwehr. Das gewohnte Märchenspiel muss diesmal ausfallen, da der Saal nicht zur Verfügung steht.

Mellingen: Zum 16. Mal treffen sich die Mellinger am 1. Dezember um 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf dem Anger. Der Posaunenchor und die Mellinger Musikanten musizieren unterm Baum. Und der Weihnachtsmann kommt in der Kutsche. Die Agrargenossenschaft öffnet sich derweil am 14., 15., 21. und 22. Dezember jeweils von 9 bis 16 Uhr zum Weihnachtsmarkt der Thüringer Direktvermarkter, der bislang beim Pflanzenhof Tonndorf beheimatet war.

Großschwabhausen: Zum ersten Mal setzt sich Großschwabhausen am 29. November um 17 Uhr am Teich einen Weihnachtsbaum, da der bisherige, der dort im Erdreich verwurzelt war, übers Jahr gefällt werden musste. Zur Geselligkeit gibt es Glühwein und Bockwurst.

Vollradisroda: Der Waldgasthof „Zu den vier Linden öffnet sich am 8. Dezember um 11 Uhr zum Weihnachtsmarkt.

Göttern: Das Weihnachtsdorf im Ostkreis erlebt am 30. November um 17 Uhr das Turmblasen. Am 14. Dezember ist ab 14.30 Uhr Zeit für den Götterschen Weihnachtsmarkt.

Klettbach: Bei Weihnachtsliedern in der Kirche, dem Baumsetzen und anschließendem Markt vor dem Bürgerhaus feiern die Klettbacher am 29. November ab 16 Uhr.

Meckfeld: Im kleinen Bad Berkaer Ortsteil wird es am 6. Dezember um 15.30 Uhr im Gemeinderaum weihnachtlich.

Hetschburg: Auf der Grünfläche an der Schmiede errichtet und schmückt die Hetschburger Feuerwehr am 1. Dezember um 17 Uhr den Weihnachtsbaum.

Kiliansroda: Mit Gästen und Maultaschen aus ihrer schwäbischen Partnergemeinde Rielingshausen richten die Kiliansrodaer am 14. Dezember ab 14 Uhr am Spartenheim ihren Adventsmarkt aus.

Bad Berka: Der Kurstädter Weihnachtsmarkt lädt am 30. November und 1. Dezember jeweils ab 14 Uhr unter anderem zu Auftritten des Männergesangvereins Bad Berka, des Posaunenchores von St. Marien, des Gospelchores „Nightingales“, zu Puppentheater, Märchenlesung und Weihnachtskino.

Tonndorf: Musiker, Zauberkünstler, Stelzenläufer, Märchenerzähler, Bands, Chöre, Kinder-Zirkus, Feuershow, Schattentheater, Kunsthandwerker, kostümierte Schloss-Führer, Bäcker und Köche laden am 30. November und 1. Dezember jeweils 13 bis 19 Uhr zum „Adventszauber“ auf Schloss Tonndorf. Im Dachgeschoss des Schlosses können sich Gäste außerdem ansehen, wie weit die Sanierung nach dem Brand Ende 2018 fortgeschritten ist.

Egendorf: Das Lebenshilfe-Werk bietet beim Adventsmarkt am 30. November von 14 bis 17 Uhr einmal mehr Waren aus eigener Herstellung, Glühwein, Kaffee, Waffeln und Kuchen.

Blankenhain: Der Schlossverein erwartet seine Gäste am 30. November von 10 bis 18 Uhr zum Weihnachtsmarkt. Auch das Spa & Golfresort lädt diesmal am 7., 8., 14. und 15. Dezember jeweils von 13 bis 19 Uhr zu einem Weihnachtsmarkt ein – mit Büdchen, Eisstockbahn und Biathlonschießen.

Tannroda: Das Burgareal auf dem Lindenberg ist am 7. Dezember ab 14 Uhr Schauplatz des Weihnachtsmarktes.

Hohenfelden: Erstmals zur Seeweihnacht laden die Anrainer des Stausees Hohenfelden um Eventkoch Hans Marcher ein. Der Markt findet an allen Adventswochenenden samstags und sonntags ab 15 Uhr statt.

Kranichfeld: Traditionell mit zwei Märkten genießt Kranichfeld die Adventszeit: am 8. Dezember ab 14 Uhr am Baumbachhaus sowie am 14. und 15. Dezember jeweils ab 13 Uhr bei der Weihnacht auf dem Oberschloss.

Stedten/Ilm: Das südlichste Wichtelfest auf der Stedtener Waldbühne erlebt am 30. November um 14 Uhr seine vierte Auflage.