Hochwertige Technik aus Wohnung in Weimar gestohlen

Die Unbekannten waren am Samstag über ein Baugerüst auf den Balkon der Dachgeschosswohnung in der Ettersburger Straße geklettert. Sie traten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung.

Weimar. Aus einer Wohnung in Weimar haben Diebe hochwertige Technik, Ausweise und Bankkarten im Wert von rund 2500 Euro gestohlen. So gelangten die Täter in die Wohnung.

Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Samstag in der Ettersburger Straße in Weimar gekommen. Unbekannte Täter waren über ein Baugerüst auf den Balkon einer Dachgeschosswohnung gelangt. Mit einem Fußtritt öffneten sie die geschlossene Balkontür und gelangten so in die Wohnung. Aus dieser entwendeten sie einen hochwertigen Beamer, mehrere Ausweisdokumente und Bankkarten sowie einen Schlüssel im Gesamtwert von ungefähr 2500 Euro. Weiteres Beutegut hatten sie bereits für eine spätere Abholung bereitgestellt. Zudem richteten sie Sachschaden von über 3000 Euro an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreich Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 03643/8820 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.