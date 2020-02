Kranichfeld. Der Faschingsklub Kranichfeld (FKK) feierte am Samstag in der vollen Mehrzweckhalle zunächst den Kinderfasching und am Abend eine Prunksitzung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hollywood eine glanzvolle Bühne bereitet

Wo sonst die Kranichfelder sportlich unterwegs sind, haben am Samstagabend die Narren das Ruder übernommen. In der Multifunktionshalle auf dem Gelände der staatlichen Grundschule „Ana Sophia“ packte der Verein ab Freitag mit seinen Unterstützern an, um die Bühne samt Technik und Sitzgelegenheiten für die Besucher aufzubauen. So konnten die kleinen Faschingsbegeisterten bereits am Nachmittag zum Kinderfasching Vollgas geben, während am Abend die großen Narren zur Prunksitzung unter dem Motto „Stadtkasse leer, Straßen kaputt, der FKK feiert trotzdem Hollywood“ bereit standen.

Bereits 300 Karten waren im Vorverkauf über die Ladentheke der örtlichen Tankstelle gegangen, weitere etwa 200 wurden es am Abend. Den Glamour von Hollywood holten die Mitglieder des Faschingsklubs Kranichfeld in die Zweiburgenstadt, mit einem Programm, an dem sie gemeinsam seit Oktober gearbeitet hatten. Dabei durfte auch nicht die Fotowand mit rotem Teppich und Blitzlichtgewitter fehlen, die gleich am Eingang auf die Faschingsfans wartete.

Doch zuvor stattete der Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine e.V. - LTK - Michael Danz, den Kranichfeldern noch einen Besuch ab und war beeindruckt von der Vereinsarbeit und dem Zuwachs, den der FKK im letzten Jahr verzeichnen konnte. So fanden fast 30 Neumitglieder den Weg zu den närrischen Freunden der Zweiburgenstadt, die somit knapp 100 Mitglieder zählen.

Aufs Korn genommen wurde nicht nur die „Hensel und Greta“ oder 30 Jahre Mauerfall sondern auch Themen der Stadt, wie der langsame Brückenbau oder der Apothekerbriefkasten, auf den die Kranichfelder angewiesen sind, seitdem ihre Apotheke geschlossen wurde. Passend zu Hollywood verlieh der FKK auch gleich noch vier Oscars an langjährige Besucher und Helfer, bis gegen 23 Uhr die Weimarer Band „Excite“ das Ruder übernahm.

Am Rosenmontag, 24. Februar, ab 15 Uhr Spaß am Rathaus, anschließend Faschingsausklang im „Alex 11“