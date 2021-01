Erster Blutspendetermin des Jahres im Grammetal steht fest

Den ersten Blutspende-Termin des neuen Jahres im Grammetal bietet in der kommenden Woche das Institut für Transfusionsmedizin (ITM) aus Suhl an. Ein mobiles Team wird am Dienstag, 19. Januar, im Gemeindehaus in Hopfgarten (Alte Schulstraße 1) einrücken. Von 16 bis 19 Uhr haben dort alle Interessierten die Chance, einen halben Liter Lebenssaft zu spenden. Willkommen sind auch Neueinsteiger, welche die vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen.