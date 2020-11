Hubertus-Messe in Hetschburg ersatzlos abgesagt

Der Hubertus-Gottesdienst am Wochenende in Hetschburg ist abgesagt: Schweren Herzens traf der Pfarrer der evangelischen St.-Marien-Gemeinde Bad Berka, Ulrich Matthias Spengler, diese Entscheidung. Aus Gründen des Hygieneschutzes hätte der Gottesdienst nur im Freien stattfinden können, allerdings benötigen die Jagdhornbläser aus Ottmannshausen, die traditionell zu diesem Anlass in Hetschburg gastieren, für den nötigen Widerhall das Kirchengebäude im Rücken. Um die Gottesdienst-Besucher vor ihnen zu platzieren, hätte die Straße an der Kirche gesperrt werden müssen. Eine Verschiebung hält Spengler für wenig sinnvoll: „In die Adventszeit passt Hubertus nicht mehr hinein.“